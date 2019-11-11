معتقل “حراك الريف” القادم من بلجيكا يمثل أمام وكيل الملك بالحسيمة

أوقف أمن مطار الشريف الإدريسي، ليلة أول أمس السبت، الناشط في “حراك الريف” في بلجيكا، بعد قدومه إلى أرض الوطن، ولا يزال توقيفه مستمرا إلى اليوم الاثنين.

وقالت مصادر، إنه من المنتظر أن يتم تقديم الأحمدي، اليوم الاثنين، أمام وكيل الملك في ابتدائية الحسيمة، وسط ترقب كبير لما سيسفر عنه التقديم.

وكانت عائلات معتقلي “حراك الريف”، قد أعلنت، أمس الأحد، أنه تم توقيف أحد نشطاء الحراك في أوربا، مباشرة بعد وصوله إلى أرض الوطن.

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وقالت جمعية “ثافرا” لعائلات المعتقلين إن محمد الأحمدي تم اعتقاله في مطار الشريف الإدريسي في الحسيمة، مساء أول أمس السبت، أثناء عودته من بلجيكا.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأحمدي عاد، أول أمس، لرؤية والده المريض، قبل أن يتم توقيفه في المطار، ونقله حوالي الساعة التاسعة والنصف ليلا من المطار إلى مفوضية الأمن الوطني في الحسيمة، حيث لا يزال موقوفا إلى الآن.

وقالت المصادر ذاتها إنه لم تعرف إلى حد الآن أسباب توقيف الأحمدي، وما إذا كان سيحال على النيابة العامة، أم سيتم الافراج عنه بعد الاستماع إليه من طرف مفوضية الأمن في مدينة الحسيمة.