لانزيني يضاعف آلام ويست هام هذا الموسم

يغيب مانويل لانزيني على الأرجح حتى نهاية الموسم، بعد إصابته بكسر في الترقوة، خلال خسارة وست هام أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط لانزيني، الذي غاب عن معظم فترات الموسم الماضي بسبب إصابة في الركبة، بعد مخالفة من آشلي وستوود لاعب بيرنلي في الدقائق الأخيرة من مباراة السبت الماضي.

وغادر لانزيني، ملعب ترف مور على محفة، قبل أن يؤكد النادي أن اللاعب سيخضع لجراحة في لندن اليوم الإثنين.

وتتفاقم مشاكل المدرب مانويل بليجريني، الذي تراجع فريقه ولم يحقق أي انتصار في آخر ست مباريات خاضها في الدوري، ويتقدم بخمس نقاط فقط على منطقة الهبوط.