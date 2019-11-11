من الرباط.. وزير ليبي: مقبلون على برنامج واسع لإعادة الإعمار سنناقشه في المغرب

قال الطاهر الجهيمي، وزير التخطيط الليبي، اليوم الاثنين، إن ليبيا، “مقبلة على برنامج واسع لإعادة الإعمار، وتأمل التعاون لتطوير البرنامج التنموي الليبي، الذي ستتم مناقشته في المنتدى الدولي الاقتصادي، والاستثماري الأول”، الذي افتتح، صباح اليوم، في الرباط.

وأضاف المسؤول الحكومي، في حكومة الوفاق الوطني الليبية أن تصريحا على هامش افتتاح المنتدى الليبي الدولي للاقتصاد والاستثمار بالرباط، “المنتدى مهم جدا في تطوير العلاقات الاقتصادية بين المغرب، وليبيا، ويفتح المجال واسعا أمام المستثمرين من القطاع الخاص المحلي، والدولي”.

وقال المسؤول ذاته: “ليبيا تأمل في استثمار حوالي 12 مليار دولار في الخمس سنوات المقبلة، في قطاع الطاقة، وتتأمل في استقطاب المستثمرين لمناقشة فرص الاستثمار في ليبيا في المرحلة المقبلة، واستكشاف الفرص الاستثمارية المفيدة لكل الأطراف”.

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و تحدث الوزير، أيضا، عن أن من بين أهداف المنتدى “تعميق وتطوير التعاون الاقتصادي بين المغرب وليبيا”.

ويشارك في المنتدى، الذي يختتم ظهر الغد، 400 شخص من 12 دولة، وينظمه الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية، تحت شعار “نحو شراكة اقتصادية متينة”، ويستمر يومين.

ويرعى المجلس الرئاسي الليبي المنتدى بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المغربية.