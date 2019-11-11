مصرع قيادي حوثي بعد أيام من تعيينه مشرفاً في البيضاء

الإثنين 11 نوفمبر 2019

الحوثيين

لقي قيادي ميداني في الميليشيات الحوثية الانقلابية، مصرعه بمحافظة البيضاء، بعد أسبوع من تعيينه مشرفاً بمديرية "الصومعة".



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وأفاد مصدر محلي، بأن القيادي المدعو محمد هادي الغرباني، وهو المشرف الميداني على مواقع المليشيا الحوثية في منطقة المسحر بمديرية الصومعة، لقي مصرعه في عملية قنص على أيدي أفراد من المقاومة الشعبية بجبهة الحازمية.

وأشار المصدر، إلى أن الصريع "الغرباني" كان يعمل مشرفاً على نقطة "عوين" على طريق آل عزان، قبل أن تكلفه الميليشيا الحوثية الأسبوع الماضي، مهام الإشراف على مواقعها في "المسحر" بمديرية الصومعة

ومنذ سنوات التهمت محافظة البيضاء مئات العناصر الحوثية، وعشرات القيادات الميدانية، حتى أصبح الحوثيون يطلقون عليها اسم "الثقب الأسود" نظرا لمصرع الكثير من القيادات الحوثية فيها على أيدي أبطال الجيش الوطني والمقاومة.