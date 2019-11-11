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شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي في مواجهات مع القوات المشتركة بالحديدة والان مع التفاصيل
الإثنين 11 نوفمبر 2019
سقط عدد من القتلى والجرحى من عناصر مليشيا الحوثي، في مواجهات مع القوات المشتركة في مديرية التحيتا، في محافظة الحديدة، غربي اليمن.
وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة إن "المليشيات الحوثية تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح، في مواجهات مع القوات المشتركة غرب مديرية التحيتا في محافظة الحديدة.
وذكر المركز الإعلامي، أن مجاميع مسلحة كبيرة تابعة لمليشيات الحوثي مدججة بمختلف أنواع الأسلحة شنت هجوماً واسعاً على مناطق جنوب مركز مدينة التحيتا.
وأوضح المركز، ان "القوات المشتركة تمكنوا من التصدي للمجاميع المسلحة وكسر الهجوم، وسط قتلى وجرحى للحوثيين، فيما لاذ أخرون بالفرار.
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