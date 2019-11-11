افاد موقع "روسيا اليوم"، الاثنين، بوقوع انفجار في سوق عام شمال شرقي سوريا. وقال الموقع، إن "انفجارا وقع في السوق العام بمدنية القامشلي أقصى شمال شرقي سوريا". وأضاف أنه "سمع أصوات إطلاق نار".

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