المالية النيابية: إقرار تعديل قانون التقاعد سيوفر 200 الف درجة وظيفية

وقال الجبوري في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اقرار تعديل قانون التقاعد الموحد المعروض على مجلس النواب سيوفر 203 آلاف درجة وظيفة جديدة في مؤسسات الدولة".

وكان عضو مجلس النواب مهدي تقي الآمرلي قد أشار أمس، الأحد، إلى أن قانون التقاعد الموحد سيوفّر درجات وظيفية لتعيين أكبر عدد من الشباب العاطلين عن العمل.

