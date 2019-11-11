العاهل الأردني يصل الباقورة غداة إعلان إنهاء الوصاية الإسرائيلية عليها

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الإثنين، إلى منطقة الباقورة بعد يوم من انتهاء نظام خاص استمر 25 عاما كانت مع إسرائيل.
واسترد الأردن من إسرائيل أراضي الباقورة والغمر بعد انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بها، من اتفاقية السلام المبرمة بين الجانبين عام 1994.
وألغى العاهل الأردني في أكتوبر/تشرن الثاني 2018 الملحقين اللذين يمنحان لإسرائيل الحق في التصرف في منطقتي الباقورة والغمر الحدوديتين لمدة 25 عاما.
ونص اتفاق السلام على إعطاء الأردن لإسرائيل حق التصرف بأراضي المنطقتين لمدة 25 عاما، ويتجدد ذلك تلقائيا في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية إسرائيل برغبتها في استعادة هذه الأراضي قبل عام من انتهاء المدة.
وهو ما فعلته عمان، بعد أن قرر الملك عبدالله العام الماضي استعادة أراضي الباقورة الواقعة شرق نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك في محافظة إربد شمالا، والغمر في منطقة وادي عربة في محافظة العقبة جنوبا من الوصاية الإسرائيلية.
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