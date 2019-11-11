تأجيل جلسة البرلمان اللبناني المقررة الثلاثاء لدواعٍ أمنية

أعلن رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، الإثنين، إرجاء جلسة تشريعية كانت مقررة غدا الثلاثاء على وقع ضغط الشارع الرافض لها إلى الأسبوع المقبل.

وفي مؤتمر صحفي اليوم بعد اجتماع كتلة التنمية والتحرير (التي يرأسها)، قال بري إن "الحملة التي قامت تهدف إلى إبقاء الفراغ السياسي القائم حاليا وهي ليست من مصلحة مخططي الفراغ".

وأوضح أن "الكتلة قررت الطلب من جميع أعضائها رئيسا ووزراء سابقين وحاليين ونوابا رفع السرية المصرفية عن حساباتهم".

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ودعا رئيس البرلمان إلى "استعجال تشكيل حكومة جامعة لا تستثني الحراك".

وكان رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، دعا إلى جلسة تشريعية، غدًا الثلاثاء، لإقرار اقتراحات قوانين منها "العفو العام" و"استعادة الأموال المنهوبة"، إلا أنه في المقابل طالب متظاهرون بمنع انعقاد الجلسة وإغلاق الطريق بدءا من اليوم مساء أمام البرلمان، معتبرين أن الوقت اليوم لتشكيل حكومة وليس للتشريع.

وتتواصل الاحتجاجات في لبنان للأسبوع الثالث على التوالي، للمطالبة بالإسراع في إجراء الاستشارات النيابية، وتسمية رئيس جديد للحكومة، وتحقيق مطالب المحتجين، وقطع المحتجون الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية.



ولا تزال عقدة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بعد أكثر من أسبوع على استقالة سعد الحريري، تراوح مكانها.

ولم يحدد رئيس الجمهورية ميشال عون، أي موعد للاستشارات النيابية الملزمة دستوريا لتكليف رئيس جديد للحكومة، مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي تعطل عمل المصارف والمؤسسات الحكومية.