الدولية للطاقة الذرية تؤكد وجود آثار يورانيوم في موقع إيراني غير معلن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

رفضت وزارة الخارجية الإيرانية الأحد تقارير عن عثور الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة على آثار لليورانيوم في موقع إيراني، سبق ووصفته إسرائيل بأنه "مخزن نووي سري"، ووصفت هذه التقارير بأنها "فخ". وأبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأربعاء الماضي، الدول الأعضاء في جلسة مغلقة أنها عثرت على آثار يورانيوم في الموقع الإيراني غير المعلن، بعد شهرين من أول تقرير لرويترز عن سحب عينات من موقع في إيران، والعثور على آثار يورانيوم فيه. وقال دبلوماسيون في الاجتماع إن الأمر متعلق بذات الموقع فيما يبدو. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي "النظام الصهيوني وإسرائيل يحاولان إعادة فتح هذا الملف، أعلنا أن هذا فخ، نأمل أن تحافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية على يقظتها". وقال دبلوماسيون إن الوكالة أكدت للدول الأعضاء أن الآثار في العينات المسحوبة في فبراير (شباط) من الموقع، هي يورانيوم معالج دون تخصيب، وأن التبريرات الإيرانية حتى الآن، لم تثبت صحتها. ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في 2018 الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة الموقع على الفور، وقال إنه كان يحوي 15 كيلوغراماً من المواد المشعة التي نقلت فيما بعد.

