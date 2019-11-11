مصر: مقتل شرطيين ومدني برصاص مجهول في شمال القاهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019 قُتل شرطيان ومزارع اليوم الإثنين برصاص مجهول في محافظة القليوبية، شمال القاهرة. وذكر مصدر مسؤول لصحيفة "اليوم السابع" المصرية أن الشرطيين والمزارع قُتلا في إحدى المناطق الزراعية بمركز طوخ في القليوبية، بعد أنأطلق عليهم مجهول الرصاص وفر هارباً. وتعمل الأجهزة الأمنية على ملاحقة المتهم وتضيق الخناق للقبض عليه، ولكشف الواقعة وملابساتها.





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