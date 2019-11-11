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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات على تركيا
الإثنين 11 نوفمبر 2019
الخليج 365_متابعات
صادق الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على الإطار السياسي والقانوني لفرض عقوبات على تركيا، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل.
وأوضح بيان "الأوروبي" أن العقوبات جاءت على خلفية أنشطة تركيا العدائية في شرق المتوسط، وشملت العقوبات حظر تأشيرات الدخول وتجميد الأصول.
كما لفت إلى أن المرحلة الآن هي تحديد أسماء الأشخاص والكيانات الاقتصادية والصناعية والمالية.
وكان قد أعلن الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، في أكتوبر الماضي، عن أن عمليات التنقيب في البحر بحثًا عن رواسب الغاز ستستمر كما هو مخطط لها على الرغم من "تهديدات تركيا وأعمالها غير القانونية" داخل المياه التي تتمتع فيها الدولة الواقعة في شرق البحر المتوسط بحقوق اقتصادية حصرية.
وكانت مصادر دبلوماسية أوروبية قد أكدت أن الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ إجراءات صارمة تجاه تركيا على خلفية أنشطة التنقيب غير القانونية بالقرب من سواحل قبرص.
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