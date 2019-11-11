معارض قطري يفضح نظام الحمدين: "ليسوا أهلاً للثقة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - معارض قطري يفضح نظام الحمدين: ليسوا أهلا للثقة

الإثنين 11 نوفمبر 2019

الخليج 365_متابعات

قال المعارض القطري البارز خالد الهيل، إن نظام الدوحة لم يقدم أى بوادر تبرهن على حسن نيته لإنهاء المقاطعة العربية، رغم ادعاءاته المتوالية حول رغبته في الحوار، مشيرًا إلى أنه تم منح النظام القطري أكثر من فرصة ولكنهم ليسوا أهل للثقة.

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وكتب "الهيل" في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "يدعي نظام قطر أنه يدعو للسلام ويستميت في دعواته للحوار والمصالحة، الخطوات الصادقه تكون بالعمل وإثبات حسن النية بالإنجاز".

وأضاف قائلًا: "حتى الآن لا توجد بوادر سوى وعود فارغة، تم إعطاؤهم فرصة سابقًا، ولكنهم أثبتوا أنهم ليسوا أهلًا لهذه الثقة، بل وفجروا في خصومتهم، هي أزمة قطر فقط ويعلمون المطلوب منهم".

يأتى ذلك في ظل استمرار الأزمة القطرية التي دخلت عامها الثالث، بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر" في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب تعاونها مع إيران، ودعمها الإرهاب، وهو ما تتنصل منه الدوحة حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربى لإنهاء الخلاف.

وحددت دول الرباعي العربى، 13 شرطًا لإنهاء الأزمة وبحث عودة العلاقات مع قطر، وفى مقدمتها تخفيض مستوى العلاقات بين الدوحة وطهران، وإغلاق قناة "الجزيرة" المملوكة لقطر، والتوقف عند دعم الإرهاب وتمويل الجماعات المتطرفة، فيما أعربت قطر عن استعدادها للحوار غير المشروط.