اجتمع عدد من الناجحين في دورة خفراء ​الجمارك​ مع المدير العام ل​رئاسة الجمهورية​ ​انطوان شقير​. بعد اللقاء، لفت أنطوني كرم باسم الوفد إلى "أنّنا لمسنا حرصًا شديدًا لدى رئيس الجمهورية علينا وعلى وظيفتنا الّتي حصلنا عليها بالكفاءة، ونحن في انتظار ​تشكيل الحكومة​ لوضع ملفنا على نار حامية".



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كانت هذه تفاصيل خبر عدد من ناجحي خفراء الجمارك التقوا المدير العام لرئاسة الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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