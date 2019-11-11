ذكر مراسل "النشرة" في البقاع أنّ "رفضًا لتلوث ​بحيرة القرعون​ و​نهر الليطاني​ والسياسات الخاطئة وهدر الأموال، وللمطالبة برحيل السلطة الفاسدة، تجمّع عدد من أهالي القرعون على سد البحيرة، لتشكيل ​سلسلة بشرية​ للتعبير عن حجم المعانات من تلوث البحيرة".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: عدد من أهالي القرعون تجمعوا على سد البحيرة اعتراضا على تلوثها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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