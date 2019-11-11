النشرة: 3 جرحى نتيجة حادث سير على بولفار حاصبيا

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​، بـ"وقوع ثلاثة جرحى نتيجة ​حادث سير​ بين سيارتين مدنيتين على بولفار حاصبيا، وقد عمِل ​الصليب الأحمر اللبناني​ على نقلهم إلى "مستشفى حاصبيا الحكومي".

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