أهالي الموقوفين الإسلاميين في طرابلس: العفو العام الشامل مطلبنا

عُقد في خيمة أهالي ​الموقوفين الإسلاميين​ في ساحة عبدالحميد كرامي النور في ​طرابلس​، اجتماع حضره محامو الموقوفين محمد صبلوخ وبعض أعضاء مجلس ​بلدية طرابلس​، في حضور ​الشيخ بلال بارودي​ ولجنة المعتقلين ورئيس لجنة حقوق طرابلس محمد البيروتي.

ولفت البيروتي في هذا الإطار، إلى "أنّنا تلقّينا كأهالي ​السجناء​ المظلومين صدمة لم تكن متوقّعة، فبعدما نسجنا خيوط الفرح وبشّرنا بعضنا وتبادلنا التبريكات بقرب الفرج ولقاء الأحبة، وبعد طول انتظار، خرجت لنا مسودّة لقانون العفو المزمع التصويت عليه غدًا، وهذه المسودة ما هي إلّا مسودّة سوداء ظالمة مجحفة تشمل ​المخدرات​ وزارعيها، وتستثني شباب أهل السنّة المتّهمين ظلمًا ب​الإرهاب​، وإعادة المدة السجنية عليهم 12 شهرًا بدلًا من 9 أشهر".

وشدّد على أنّ "هذه المسودّة هدمت آمالنا وآمال الشباب، وأضاع الظالمون أعمارهم في السجون ولا يزالون يزيدون عليهم ألوانًا من الظلم، وعليه تتوجّه لجنة أهالي الموقوفين الإسلاميين بالدعوة من طرابلس لإعلان الرفض التام لهذه المسودة، وتفنيد الظلم الواقع علينا وعلى شبابنا. بكفي ظلم ف​العفو العام​ الشامل مطلبنا".