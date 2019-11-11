الخزعلي: مشروع الانتخابات المبكرة هو مشروع أميركي بالأساس يُراد إحياءه

اشار الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي الى ان "تصريح البيت الأبيض كشف عن حجم التدخل الاميركي في الشأن العراقي، وهو دليل ان مشروع الانتخابات المبكرة هو مشروع أميركي بالأساس يُراد إحياءه رغم ان المرجعية الدينية رفضته سابقا عندما أكدت على الانتخابات الدورية.
وشدد الخزعلي في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على ان الكلمة الاخيرة كلمة المرجعية المعبرة عن مطاليب الشباب المتظاهر.
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