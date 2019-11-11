أسامة سعد أعلن مقاطعته جلسة المجلس النيابي غدا الثلاثاء

أعلن الامين العام لـ "​التنظيم الشعبي الناصري​" النمائب الدكتور ​اسامة سعد​، خلال ​مؤتمر​ صحفي عقده في مكتبه في صيدا، عن مقاطعته ​جلسة مجلس النواب​ اليوم الثلاثاء، معتبرا ان حضوره باقي الجلسات بمرتبط بجدول الاعمال وامتدادا بمدى التجاوب مع مطالب الحراك الاحتجاجي، اذ لم يعد مقبولا البقاء على المسكنات، وضرورة الانتقال الى مرحلة انتقالية تنقذ ​لبنان​ من محنته.

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