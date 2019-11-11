خير الدين: لا خطر على مدخرات اللبنانيين وعنوان المرحلة إدارة السيولة

ركّز الوزير السابق ​مروان خير الدين​ على أنّ "منذ تاريخ استقلال ​لبنان​، لم يخسر أي مودع أمواله في ​المصارف اللبنانية​، وحاكم "​مصرف لبنان​" ​رياض سلامة​ أكّد اليوم هذا الأمر بما لا يقبل الشك"، لافتًا إلى أنّ "سلامة طلب من المصارف أن تدير السيولة، وأكّد أنّنا نمرّ بفترة صعبة ووضع استثنائي، وطلب من المصارف أن تؤمّن حاجات المواطنين، دون أن تتسبّب بمشكلة".

وأوضح في حديث تلفزيوني، أنّه "يبقى على الأحزاب والسياسيّين أن يوفّروا الحل الّذي يُخرج المواطنين من الشارع ويعطوهم مطالبهم، إلّا أنّنا بعد استقالة الحكومة لم نرَ إجراءات جديّة، ولم نرَ استشارات نيابية أو تشكيل حكومة"، مبيّنًا أنّ "الكرة بملعب السياسيين، أكثر من المصارف".

وذكر خير الدين أنّ "هناك اجتماعًا للمصارف في السادسة من مساء اليوم للبحث في المستجدات، وقد يكون غد يوم عمل عادي في المصارف"، مشيرًا إلى أنّ "المصارف تعرّضت لبعض الضغوطات بسبب والشائعات، وأطلب من الناس أنّ يتعاملوا مع الأموال على أنّها ليست "مونة".

وأكّد أنّ "لا خطر على مدخرات اللبنانيين"، داعيًا المواطنين إلى "استعمال المال الموجود في منازلهم لإعادة ضخّ السيولة وإراحة الأسواق"، مشدّدًا على أنّ "عنوان المرحلة إدارة السيولة وترقّب إيجابيّات في الجو السياسي العام".