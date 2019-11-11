شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر تقرير الأمانة العامة حول حصاد عمل البرلمان خلال الشهر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 1: الصعيد الإجرائى والذى تضمن تشكيل المجلس للجان النوعية بالبرلمان وانتخاب هيئات مكاتب تلك اللجان.

2: الصعيد التشريعى وتضمن إجمالى القوانين والاتفاقيات التى وافق عليها.

3: الصعيد التشريعى ويتضمن طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة التى ناقشها المجلس، بالإضافة إلى اللجان الخاصة التى شكلها المجلس.

4: صعيد تفاعل المجلس مع الأحداث الوطنية والإقليمية والدولية، وتضمن بيان مجلس النواب عن البيان الصادر من البرلمان الأوربى وبيان لجنة الشئون العربية عن العدوان الغاشم الذى شنته القوات التركية على الأراضى السورية، بالإضافة إلى نعى رئيس المجلس للمستشار امين المهدى وزير العدالة الانتقالية وتهنئة رئيس البرلمان المحكمة الدستورية العليا باليوبيل الذهبى وتهنئته أيضا للسيد الشريف وكيل أول البرلمان بحصوله على ميدالية الجهاز الدبلوماسى الاذربيجاني.

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5: الحصاد على صعيد الوظيفة السياسية لمجلس النواب وتضمن بيان رئيس الوزراء عن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة على صعيد الإصلاح الاقتصادى وبرامج الحماية الاجتماعية وبيان رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والرى والإسكان بشأن سد النهضة.

6: نشاط رئيس البرلمان.

7: حصاد البرلمان على صعيد دعم التواصل ونشر الثقافة البرلمانية بين طلاب المدارس والجامعات.

8: حصاد البرلمان على صعيد التواصل الإعلامى وتضمن أهم الإصدارات والمواد الفيلمية والخيرية التى تم ع ضها على قناة اليوتيوب الرسمية.

9: حصاد البرلمان على صعيد خدمة واتس اب المواطنين.