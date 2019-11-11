“المصلي” تستبق عودة احتجاجات المكفوفين أمام البرلمان وتلتقيهم غدا الثلاثاء

قبيل عودتهم إلى الاحتجاج، وجهت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، دعوة إلى المكفوفين للجلوس معها على طاولة الحوار، غدا الثلاثاء.

وقالت مصادر من التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، إن المصلي دعتهم إلى لقاء، يوم غد الثلاثاء، وهو اليوم الذي قرر المكفوفون العودة فيه إلى الشارع، للاحتجاج أمام البرلمان، تزامنا مع تواجد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في مجلس المستشارين، فيإطار جلسة الأسئلة الشهرية.

يذكر أنه على الرغم من الإعلان الحكومي عن إطلاق مباراة لتشغيل 200 منهم، يستعد ذوو الاحتياجات الخاصة للعودة إلى الاحتجاج أمام البرلمان في العاصمة الرباط، يوم غد الثلاثاء.

‎ وأعلن “الحراك الوطني الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب”، نهاية الأسبوع الماضي، استعداده لخوض مسيرة وطنية تحت شعار “جميعا من أجل إنصاف المعاق بالمغرب”، متهمين الحكومة بعدم الاستجابة لمطالبهم، وتراجعها عن المكتسبات.

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وفي الوقت الذي أطلقت الحكومة مباراة موحدة لذوي الاحتياجات الخاصة، جدد الغاضبون رفضهم لهذه المباراة، متهمين الحكومة بالتحايل، مشيرين إلى أن المباراة المعلنة، تقصي المكفوفين الحاملين للشهادات الأدبية، وشهادات الترويض الطبي، والبكالوريا.

من جانبها، قالت الحكومة إنها أوفت بوعدها تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة، وأعلنت عن تنظيم مباريات موحدة في عدد من القطاعات الوزارية، لتوظيف متصرفين من الدرجتين الثانية، والثالثة، وتقنيين من الدرجة الثالثة، يصل عددهم إلى 200.

وستنظم مباراة أولى، يوم الأحد 15 دجنبر 2019، فيما ستحدد لاحقا مواعيد مباريات موحدة أخرى، ويتعلق الأمر بتوظيف 120 متصرفا من الدرجة الثالثة و40 متصرفا من الدرجة الثانية، و40 تقنيا من الدرجة الثالثة، موزعين على عدد من القطاعات الحكومية.