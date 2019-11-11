الجامعة تعلن انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المغرب وموريتانيا وهذه أثمنتها

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة لقدم، اليوم الإثنين، انطلاق عملية بيع تذاكر المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني أمام موريتانيا، يوم الجمعة المقبل، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، في إطار أول مباريات إقصائيات كأس إفريقي للأمم 2021، المزمع إقامتها في الكاميرون.

وأكدت الجامعة، في بلاغ رسمي على موقعها على الأنترنيت، انطلاق العملية ابتداء من اليوم الاثنين عبر البوابة الرسمية للجامعة www.frmf.ma، وكذا بعبر مجموعة من نقاط البيع

وبخصوص الأثمنة، فقد تم تحديدها على الشكل الآتي:

* الدرجة الثالثة: 30 درهما.

* الدرجة الثانية: 50 درهما.

* الدرجة الأولى: 100 درهما.

* بريميوم: 200 درهما.

ويمكن للراغبين في اقتناء التذاكر، التوجه لنقط شراء وسحب التذاكر:

• مدينة الرباط:

• المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن (نقطة بيع التذاكر مباشرة من الشباك ونقطة سحب التذاكر المقتناة عبر الانترنيت).

• المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله (نقطة بيع التذاكر مباشرة من الشباك ونقطة سحب التذاكر المقتناة عبر الانترنيت يوم اللقاء.

• مدينة سلا:

• ملعب بوبكر عمار (نقطة بيع التذاكر مباشرة من الشباك).

• مدينة الدار البيضاء :

• ملعب الصخور السوداء (نقطة بيع التذاكر مباشرة من الشباك ونقطة سحب التذاكر المقتناة عبر الانترنيت).

وسيتم فتح الشبابيك وفق التوقيت التالي:

الفترة الصباحية: من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا.

الفترة المسائية: من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة السابعة مساء.

ملحوظة:

• ضرورة الإدلاء بالبطاقة الوطنية عند شبابيك البيع.

• ضرورة الإدلاء بوصل تأكيد البيع عند سحب التذاكر المقتناة عن طريق الأنترنيت.