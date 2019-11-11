تمنى له التوفيق في مسيرته المهنية.. حسنية أگادير يُشيد بتحكيم لمسلك

أشاد فريق حسنية أگادير لكرة القدم، بالأداء التحكيمي للحكم عبد العزيز لمسلك، الذي قاد مباراة الفريق أمس الأحد، أمام المغرب التطواني برسم نصف نهائي كأس العرش.

ونشر الحساب الرسمي للفريق السوسي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، اليوم الاثنين، صورة للمسلك ومساعديه، أثنى من خلالها على قيادتهم الصحيحة، والخالية من الهفوات التحكيمية، لمباراة النادي بـ”الماط”.

وأكد النادي الأگاديري، أنه يتمنى مسيرة مهنية ناجحة وموفقة، لحكم مواجهته أمام المغرب التطواني، والتي إلى تضنها ملعب مراكش الكبير، وحسمها الفريق بثلاثة أهداف دون رد.

وشهدت المباراة، طرد رضا بوناغة حارس مرمى “الماط” بعد 8 دقائق على ضربة البداية، قبل أن يُشهر لمسلك في الدقيقة 81 من الشوط الثاني، البطاقة الحمراء في وجه بكاري ماني لاعب الحسنية.

يذكر أن حسنية أگادير، سيواجه في المباراة النهائية للكأس الفضية، فريق الاتحاد البيضاوي، الذي أسقط الدفاع الحسني الجديدي، بطنجة، بهدف دون مقابل، بعد التمديد، مع العلم أن النهائي سيحتضنه الملعب الشرفي بوجدة، في 18 من نونبر الجاري.