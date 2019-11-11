وفاة نجم “مارلبورو الأصلي”.. لم يدخن طوال حياته!

توفي رجل مارلبورو الأصلي “بوب نوريس”، الأسبوع الماضي، في مزرعته في كولورادو سبرينجز في الولايات المتحدة الأمريكية، علما أنه كسب شهرة واسعة من خلال دوره كوجه إعلاني لعلامة السجائر رغم أنه لم يدخن أبدا.

وكشفت تقارير إعلامية أمريكية، أن رجل مارلبورو الأصلي، الذي لعب دور راعي بقر مدخن على اللوحات الإعلانية، وشاشات التلفزات، وصفحات المجلات لمدة 12 سنة، توفي عن عمر ناهز التسعين سنة.

وكشف ابن “رجل مالبورو الأصلي”، قصة تحول والده إلى وجه إعلاني لعلامة السجائر المذكورة، وقال إن المديرين التنفيذيين للإعلان، شاهدوا صورة والده في إحدى الصحف مع صديقه الممثل جون واين، وبعد فترة وجيزة، قصدوه في مزرعة “تي كروس”.

مضيفا، “لدى وصولهم، نزلوا من سيارتهم يرتدون بدلاتهم المقلمة، وقالوا للزالد: “هل تريد أن تكون في الإعلانات التجارية لسجائر مارلبورو؟”، فرد: “حسنا، أنا مشغول نوعا ما الآن، لماذا لا تعود الأسبوع المقبل، وإذا كنت جادا، فسنتحدث، وبالفعل عادوا إليه، في الأسبوع التالي، وتم الاتفاق”.

وقرر نوريس التخلي عن عمله مع “مالبورو” بعدما أحس أنه أصبح قدوة سيئة لابنتيه، وابنه، خصوصا أنه لم يدخن أبدا.