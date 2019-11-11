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كانتي يُحبط طموحات ريال مدريد

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عثمان رضى 0 تبليغ

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يتجه الفرنسي نغولو كانتي، متوسط ميدان فريق الإنجليزي إلى إحباط كل آمال فريق الإسباني، الراغب في ضمه إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، اليوم الإثنين، فإن النجم الفرنسي لا يفكر أبدا في الرحيل عن البلوز، ولا يضع في مفكرته الانتقال إلى أي نادي آخر مهما كانت قيمته، بما فيه نادي ريال مدريد، الذي يعتبر من أبرز المهتمين بخدماته.

وأكدت الصحفية نفسها، أن كانتي، الذي يسري عقده إلى غاية نهاية صيف 2023، يرغب في إنهاء مسيرته في نادي العاصمة البريطانية، كما سبق وأن عبر عن ذلك في أكثر من مناسبة، لذلك  هو لن يقبل أي عرض يتوصل به من أي نادي آخر.

ويعتبر ريال مدريد، ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان، من أشد الراغبين في التعاقد مع بطل العالم مع منتخب فرنسا، لتعزيز خط وسط الفريق الملكي في القادم من المواسم.

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