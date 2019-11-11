أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، المنتهية ولايته، “بنيامين نتنياهو”، أمس الأحد، أن بلاده ستشارك في معرض “إكسبو 2020 دبي”، الذي سيقام في العام المقبل، وأضاف أن علاقات إسرائيل في ست دول عربية على الأقل تشهد تعزيزاً مستمراً.
وفي مقطع فيديو مصور، نشره عبر صفحته على “تويتر” باللغة العربية، تحدث نتنياهو عن “تقدم” تشهده حالة التطبيع مع دول عربية لم يذكر اسمها.
وأحال “نتنياهو” التقدم في تلك العلاقات مع البلاد العربية إلى سياسة الدولة العبرية، التي تدمج بين القوة، والمصالح المشتركة، وأيضاً إلى “الرؤية الواعية”، التي تتمتع بها إسرائيل.
ونوّه نتنياهو بالجهود الإسرائيلية، التي ستستمر خطوة خطوة، على حدّ تعبيره، ما سيؤدي إلى علاقات سليمة في نهاية المطاف، مشيراً إلى أن الأمر سيتطلب وقتاً، ولكنه سيتحقق.
كانت هذه تفاصيل خبر ناتنياهو: علاقات إسرائيل تتعزز بـ6 دول عربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.