ناتنياهو: علاقات إسرائيل تتعزز بـ6 دول عربية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، المنتهية ولايته، “بنيامين نتنياهو”، أمس الأحد، أن بلاده ستشارك في معرض “إكسبو 2020 دبي”، الذي سيقام في العام المقبل، وأضاف أن علاقات إسرائيل في ست دول عربية على الأقل تشهد تعزيزاً مستمراً.

وفي مقطع فيديو مصور، نشره عبر صفحته على “تويتر” باللغة العربية، تحدث نتنياهو عن “تقدم” تشهده حالة التطبيع مع دول عربية لم يذكر اسمها.

وأحال “نتنياهو” التقدم في تلك العلاقات مع البلاد العربية إلى سياسة الدولة العبرية، التي تدمج بين القوة، والمصالح المشتركة، وأيضاً إلى “الرؤية الواعية”، التي تتمتع بها إسرائيل.

ونوّه نتنياهو بالجهود الإسرائيلية، التي ستستمر خطوة خطوة، على حدّ تعبيره، ما سيؤدي إلى علاقات سليمة في نهاية المطاف، مشيراً إلى أن الأمر سيتطلب وقتاً، ولكنه سيتحقق.