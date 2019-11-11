نجم تشيلسي يرفض ارتداء قميص ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم تشيلسي الإنجليزي، نغولو كانتي، يرفض الانتقال واللعب لريال مدريد الإسباني.
وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن"، فإن كانتي يريد البقاء في تشيلسي لعدة سنوات، موضحة أن اللاعب يرفض سماع عروض الأندية المهتمة بالتعاقد معه بما في ذلك ريال مدريد بشكل خاص.
وأضافت أن كانتي مُرتبط بعقد مع البلوز حتى عام 2023، ويعتزم مواصلة الدفاع عن ألوان قميص تشيلسي حتى نهاية مسيرته.
ونقلت الصحيفة تصريحات منسوبة لكانتي، حيث قال "أتطلع للبقاء حتى نهاية عقدي، هذا هو النادي الذي نموت فيه كثيرًا".
وتابعت الصحيفة أن كانتي أصبح لاعبًا لا غنى عنه في تشيلسي، وضمن أفضل لاعبي خط الوسط في العالم.
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