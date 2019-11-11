إصابتان خطيرتان في حادثي طرق بعرابة وشفاعمرو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر حادثا طرق في عرابة وشفاعمرو عن إصابتين خطيرتين، اليوم الإثنين.
تعرض فتى يبلغ من العمر 14 عاما، للإصابة إثر تعرضه لحادث دراجة كهربائية في مدينة عرابة بمنطقة البطوف. وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح خطيرة في منطقة الرأس. وجرى نقل المصاب، على وجه السرعة، إلى قسم العلاج المكثف بمستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج، وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي. وباشرت الشرطة التحقيق في ظروف وقوع الحادث الذي لم تتضح حيثياته بعد.
وفي مدينة شفاعمرو، أصيب شخص يبلغ من العمر 49 عاما، بجروح خطيرة إثر تعرضه للدهس في حادث "ضرب وهرب". واستدعي طاقم طبي إلى المكان، وقدم الإسعافات الأولية للمصاب ثم أحيل، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لتلقي العلاج.
هذا، وفتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ملابسات الحادثين، وشرعت بأعمال البحث عن سائق السيارة الضالع بالحادث في شفاعمرو.
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