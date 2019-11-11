شهيد برصاص الاحتلال خلال مواجهات بمخيم العروب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استشهد الشاب عمر هيثم البدوي (22 عاما)، بعد ظهر اليوم الإثنين، برصاص جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال المواجهات التي اندلعت بين شبان وجنود الاحتلال في مخيم العروب قضاء الخليل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب بعد إصابته برصاصة في البطن بمواجهات مع الاحتلال، حيث وصل بحالة حرجة للغاية للمستشفى الأهلي في الخليل.

وأصيب شابان، بعد ظهر اليوم برصاص قوات الاحتلال، أعلن لاحقا عن وفاته أحدهما بالمستشفى، فيما أصيب العشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخلي مخيمي الفوار والعروب.

وقال مصدر طبي في الهلال الأحمر إن طواقمه نقلت شابا من بلدة دورا جنوب الخليل إلى مستشفى الخليل، جراء تعرضه لرصاصة من النوع الحي في فخده، خلال المواجهات التي اندلعت على مدخل مخيم الفوار عقب مسيرة طلابية في ذكرى استشهاد الرئيس ياسر عرفات.

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وأغلقت قوات الاحتلال المدخل الغربي المحاذي للشارع الالتفافي رقم 60 المؤدي لبلدة دورا، ومنعت المواطنين ومركباتهم من العبور.

كما أصيب شاب بالرصاص الحي في البطن، خلال مواجهات وقعت على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، قمعت خلالها قوات الاحتلال بالقنابل الصوتية والغازية طلبة المدارس والمشاركون في فعاليات إحياء ذكرى الشهيد عرفات.

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