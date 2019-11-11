شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ تعز يوجه بصرف 50 مليون لتنفيذ خطة طارئة لمواجهة وباء حمى الضنك والان مع التفاصيل

الإثنين 11 نوفمبر 2019 وباء حمى الضنك وجه محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان ، مكتب الصحة العامة والاسكان بالمحافظة بوضع خطة طارئة لمواجهة وباء حمى الضنك الذي بدأ ينتشر وسط مدينة تعز.

Advertisements ووجه شمسان بصرف مبلغ خمسبن مليون ريال لتنفيذ الخطة الطارئة لمواجهة حمى الضنك بشكل عاجل. وشدد محافظ تعز على مكتب الصحة العمل بشكل عاجل بوضع خطة طارئة من اجل محاصرة وباء حمى الضنك والقضاء عليه وعدم تفشيه. وياتي هذا التوجيه عقب نداء وجهه مكتب الصحة للمنظمات الدولية يناشدهم فيها بضرورة التدخل السريع في القضاء على وباء حمى الضنك الموسمي الذي بدا يتفشى في المدينة ، الامر الذي سيؤدي معه الى مضاعفة الخسائر البشرية جراء الاصابة بفيروس حمى الضنك ، مالم يتم سرعة محاصرته والقضاء عليه وعلى اسبابه .

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