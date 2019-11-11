شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. الحوثيون يقصفون مواقع المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الإثنين 11 نوفمبر 2019 الحوثيون يقصفون مواقع المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة قصفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن بالمدفعية الثقيلة مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوبي الحديدة غرب اليمن، واستهدفتها بمختلف أنواع الإسلحة بشكل مكثف وعنيف.

Advertisements وأكدت مصادر عسكرية ميدانية في الجبلية قيام المليشيات بشن عملية قصف مدفعي عنيف بقذائف الهاون الثقيل عيار 120 وبقذائف مدفعية الهاوزر تساقطت بالقرب من مواقع القوات المشتركة في المنطقة. وأردفت المصادر تعرض المواقع عقب عملية القصف المدفعي لإستهداف مكثف بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 ، والأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 12.7 وعيار 14.5. فيما أشارت المصادر أن مجاميع مسلحة تابعة للمليشيات أطلقت نيران أسلحتها القناصة صوب مواقع تمركز جنود القوات المشتركة في مناطق متفرقة من الجبلية بشكل مثكف ومتواصل حتى اللحظة.

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