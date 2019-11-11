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شكرا لقرائتكم خبر عن الزعتر: لا يهاجم دول التحالف سوى الإخوان وذباب قطر الإلكتروني والان مع التفاصيل
الإثنين 11 نوفمبر 2019
قال الكاتب والمحلل السياسي خالد الزعتر، إن اليمني الحقيقي لا يهاجم دول التحالف العربي لأنه يدرك انها جاءت من أجله ولتخليصه من إرهاب الحوثي.
وأضاف أنه لا يهاجم دول التحالف العربي إلا حسابات الإخوانجيه وذباب قطر الإلكتروني التي تحاول أن تخدم الحوثي إعلاميا بالتركيز على مهاجمة دول التحالف العربي وحرف البوصلة عن ممارسات الإرهاب الحوثي.
وتابع: مختار الرحبي يهاجم الإمارات، وأنيس منصور يهاجم السعودية، ليس بمستغرب تركيز هجومهم على دول التحالف، لأن هؤلاء المرتزقة أدوات ودمى بيد الإخوانجية وعبيد للمال القطري الذي شغله الشاغل الهجوم على التحالف العربي وحرف البوصلة عن ممارسات الإرهاب الحوثي.
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