بيان لرئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار حول اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة

الإثنين 11 نوفمبر 2019

قال رئيس لجنة تنسيق اعادة الانتشار الفريـق (المتقاعد) أبهيجيت غوهـــا، إن تدشين خمس نقاط مراقبة على خطوط القتال الأمامية في مدينة الحديدة مؤخرا حقق انخفاضا ملحوظا في مستوى العنف على الأرض.



وأثنى رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الفريـق (المتقاعد) أبهيجيت غوهـــا على التزام الطرفين بالعمل عبر آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار، والتي بدأت عملها في سبتمبر على ظهر سفينة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

وتابع: مع ذلك، وردت خلال الأيام الماضية تقارير حول حوادث تتضمن تحصينات جديدة، وتحريك قوات، واستخدام طائرات مُسيرة—جميعها تتنافى مع الاتفاقات بين الطرفين بشأن وقف إطلاق النار.

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وأضاف: في ظل هشاشة الوضع في الحديدة، يحث الفريق غوها الطرفين في اليمن على استمرار انخراطهما في العمل بشكل مُشترك وبروح النية الحسنة، من خلال آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار للتعامل مع الحوادث التي قد تُشكل تصعيدا للعنف في الحديدة.

وأكد على التزام بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة المستمر في دعم عمل الطرفين من خلال الآلية.

وكرر الفريق غوها نداءه للأطراف بالكف عن أي أفعال تتناقض مع اتفاق استوكهولم.

يشار إلى أن المليشيا الحوثية مارست خروقها للاتفاق الأخير بشكل شبه يومي.