استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوبي الضفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استشهد فلسطيني، الإثنين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن "مواطنا استشهد عقب إصابته بالرصاص الحي في صدره حيث وصل بحالة حرجة للغاية للمستشفى الأهلي في الخليل، من مخيم العروب".

ووفق مراسل "العين الإخبارية" فإن المخيم شهد صباح اليوم مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وشباب فلسطينيين بعد اقتحام جنود إسرائيليين للمخيم.

ووضعت قوات الاحتلال حاجزا على مدخل المخيم وأوقفت عددا من الفلسطينيين.