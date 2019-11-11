أبو الغيط يدعو لوقف نزيف الدم في العراق

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى وقف العنف ونزيف الدم في العراق، مُعرباً عن أسفه لاستمرار سقوط ضحايا بين المتظاهرين.

وأكد "أبو الغيط" أنه يأمل في أن تتمكن القيادات السياسية بالعراق من الإسراع بالخروج من حالة الاضطراب الحالية وما يُصاحبها من عنف.

وقال مصدرٌ مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان: "إن أبو الغيط يتفهم اعتبارات الدولة في ضرورة السيطرة على الوضع الأمني والحيلولة دون الوقوع في الفوضى، لكنه يستشعر في ذات الوقت قلقاً متزايداً إزاء استمرار العنف دون أفق واضح".





Advertisements

كما أشار إلى أن الأمين العام للجماعة العربية يتمنى عدم انزلاق العراق إلى مزيد من الاضطراب، خاصةً في ظل ما يتعرض له من تدخلات وضغوط خارجية مرفوضة تزيد حتماً من تعقيد الأمور.

وأوضح أن التوافق بين المتظاهرين والقيادات السياسية تحت المظلة الوطنية الجامعة، هو السبيل الوحيد للوصول إلى مخرج يحقق المصلحة الوطنية للعراق، ويلبي مطالب أبنائه في عراقٍ مستقر ومستقل ومزدهر.

وأكد المصدر مجدداً وقوف الجامعة العربية إلى جوار العراق في هذه المرحلة الصعبة التي يأمل أن يتجاوزها في القريب، وأنها مستعدة للمساعدة في هذا الصدد.

ويشهد العراق، منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى الآن، مظاهرات واعتصامات وعصيانا مدنيا في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد.

ويطالب المتظاهرون الحكومة العراقية بتحقيق مطالبهم المتمثلة في استقالة الحكومة وتغيير النظام السياسي وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية، مهمتها قيادة البلاد لحين تنظيم انتخابات نزيهة بإشراف دولي وإنهاء النفوذ الإيراني.