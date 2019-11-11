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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال الإثنين 11 نوفمبر 2019 الخليج 365_متابعات قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين إن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلى بعد إصابته بالرصاص الحى فى الصدر فى مخيم العروب فى الضفة الغربية.

Advertisements وأضافت فى بيان لها "استشهاد مواطن أصيب بالرصاص الحى فى صدره وصل بحالة حرجة للغاية للمستشفى الأهلى فى الخليل من مخيم العروب". وقال شهود إن مواجهات وقعت عند مدخل المخيم فى شمال مدينة الخليل بين الشبان والقوات الإسرائيلية. وأظهرت لقطات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعى مواطنين ينقلون شابا مصابا كان ملقى على الأرض بسيارة خاصة بعد إطلاق الجنود الإسرائيليين لوابل من الرصاص. ولم يصدر بيان بعد من الجيش الإسرائيلى حول مقتل الفلسطينى. ويحيى الفلسطينيون اليوم الذكرى الـ15 لرحيل الرئيس الفلسطينى السابق ياسر عرفات عبر مسيرات فى كافة المحافظات الفلسطينية.

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