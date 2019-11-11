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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ألمانيا: لا نعرف هوية من سترحلهم تركيا إلى أراضينا
الإثنين 11 نوفمبر 2019
الخليج 365_متابعات
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين، إن بلاده لا تعرف حتى الآن هوية سبعة أشخاص تعتزم تركيا ترحيلهم إليها بسبب قتالهم لصالح تنظيم داعش.
وكانت تركيا أعلنت في وقت سابق أنها سترحل سبعة ألمان، بعدما ذكرت وسائل إعلام رسمية أن أنقرة بدأت ترحيل سجناء التنظيم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية: ”لا يمكننا تأكيد أنهم من مقاتلي تنظيم داعش“.
وأضاف أن السلطات ستسعى للتحقق من هوياتهم وخلفياتهم عند تقديم طلبات لحصولهم على وثائق السفر.
وذكر متحدث باسم وزارة الداخلية، أنه لا يمكن منعهم من دخول البلاد إذا كانوا ألمانًا.
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