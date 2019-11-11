عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزراء الإمارات يرحب باتفاق الرياض بشأن اليمن

الإثنين 11 نوفمبر 2019

الخليج 365_متابعات

رحب مجلس الوزراء الإماراتي في مستهل أعمال جلسته اليوم الإثنين، بتوقيع وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، تحت رعاية المملكة العربية السعودية، معربًا عن ثقته بأن يؤسس هذا الاتفاق لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي الموحد والفاعل، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني.

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‏‎وأشاد المجلس بالجهود المخلصة والمقدرة التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي أفضت إلى نجاح الحوار والتوصل إلى اتفاق الرياض، حيث شكل الدعم السعودي أرضية صلبة عززت الأجواء الإيجابية بين الأطراف اليمنية المشاركة في الحوار.

‏‎ وأكد مجلس الوزراء دعم ومساندة دولة الإمارات لكل الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية عبر قيادتها للتحالف العربي في سبيل استقرار اليمن وعودته إلى ممارسة دوره الطبيعي في المنطقة.

‏‎ونوه المجلس بأن اتفاق الرياض عبر توحيده للصف اليمني في مواجهة الانقلاب على الدولة ومؤسساتها، يمثل في الوقت نفسه فرصة سانحة للوصول إلى الحل السياسي المنشود، بما يحفظ استقرار اليمن وازدهاره ويعزز أمن المنطقة.