شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمم المتحدة ترسل 35 شاحنة مساعدات للسوريين في إدلب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أرسلت الأمم المتحدة ،اليوم الاثنين، 35 شاحنة مساعدات إلى مدينة إدلب السورية.



واتجهت شاحنات المساعدات من معبر جلوة غوزو التركي نحو معبر باب الهوى السوري بمحافظة إدلب، ليتم توزيعها على المحتاجين من المدنيين بمحافظة إدلب في وقت لاحق.

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