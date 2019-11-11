شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبو الغيط يؤكد ضرورة تكثيف الحوار بالعراق لوقف العنف ونزيف الدم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن أمله فى أن تتمكن القيادات السياسية بالعراق من الإسراع فى الخروج من حالة الاضطراب الحالية وما يُصاحبها من عنف، مُعرباً عن الحزن والأسف لاستمرار سقوط ضحايا بين المتظاهرين وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. وأكد مصدرٌ مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فى بيان اليوم الاثنين، أن أبو الغيط يتفهم اعتبارات الدولة فى ضرورة السيطرة على الوضع الأمنى والحيلولة دون الوقوع فى الفوضى، ولكنه يستشعر فى ذات الوقت قلقاً متزايداً إزاء استمرار العنف دون أفق واضح لوقف نزيف الدم مُتمنياً عدم انزلاق العراق إلى مزيد من الاضطراب، خاصةً فى ظل ما يتعرض له من تدخلات وضغوط خارجية مرفوضة تزيد حتماً من تعقيد الأمور. وأوضح المصدر، أن التوافق بين المتظاهرين والقيادات السياسية تحت المظلة الوطنية الجامعة، هو السبيل الوحيد للوصول إلى مخرج يحقق المصلحة الوطنية للعراق، ويلبى مطالب أبنائه فى عراقٍ مستقر ومستقل ومزدهر. وأكد المصدر مجدداً، وقوف الجامعة العربية إلى جوار العراق فى هذه المرحلة الصعبة، آملاً أن يتجاوزها فى القريب وهو أكثر قوة واستقراراً، وكذا استعدادها للمساعدة فى هذا الصدد.

