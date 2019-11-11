شكرا لقرائتكم مشروع قانون انتخابي جديد بالعراق.. ومنح الفرص للشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وكالة الأنباء العراقية، الاثنين، الانتهاء من مشروع قانون الانتخابات الجديد، وأفاد مصدر مطلع أن أهم المبادئ الأساسية الواردة في مشروع القانون الانتخابي الجديد، تشكيل مفوضية مستقلة من القضاء وجهات قطاعية متخصصة بعيدة عن المحاصصة الحزبية.

بالإضافة إلى اعتماد نظام الفائز الأعلى على صعيد الدائرة الانتخابية وتقليل عدد مجلس النواب إلى 213 وإلغاء العدد الحالي 329، بالإضافة إلى منح الشباب فرص الترشيح للانتخابات عبر تقليل سن الترشيح إلى 25 سنة.

هذا ودعت الولايات المتحدة إلى إجراء انتخابات مبكرة في العراق ووقف العنف ضد المتظاهرين المحتجين في أنحاء البلاد، حسبما جاء في بيان للبيت الأبيض.

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وأعرب بيان البيت الأبيض الصادر، الاثنين، عن "قلق الولايات المتحدة البالغ، إزاء استمرار الهجمات ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين والإعلام، فضلاً عن القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت في العراق".

وقف العنف

وبحسب البيان، فإن الولايات المتحدة "تنضم إلى بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في العراق في دعوة الحكومة العراقية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين والوفاء بوعد الرئيس، برهم صالح، بتمرير الإصلاح الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة".

كانت بعثة الأمم المتحدة في العراق، طالبت بضرورة إطلاق السلطات سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين، مؤكدة على وجوب تحديد هوية المسؤولين عن استهداف المتظاهرين، كما دعت إلى الإسراع في وضع إطار قانوني للانتخابات وإصلاح الأمن وحصر السلاح بيد الدولة.