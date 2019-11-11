شكرا لقرائتكم العثور على جثة مدرب "الخوذ البيضاء" في اسطنبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال دبلوماسي وأحد الجيران، اليوم الاثنين، إن مؤسس منظمة قامت بتدريب منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) توفي في اسطنبول.

وقال الجار إن جيمس لو ميسورييه مؤسس منظمة ماي داي رسكيو عثر عليه ميتا في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين قرب منزله في حي باي أوغلو في وسط اسطنبول. وقال الدبلوماسي إن ملابسات وفاته غير واضحة.

ونُسب إلى منظمة الخوذ البيضاء الفضل في إنقاذ الآلاف في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا خلال سنوات من قصف قوات النظام السوري والقوات الروسية لهذه المناطق في إطار الحرب الدائرة في البلاد.

وماي داي رسكيو منظمة غير هادفة للربح لها مكاتب في امستردام واسطنبول، وتمول الأمم المتحدة وحكومات مختلفة مشروعاتها. ولم ترد ماي داي رسكيو على الفور على رسالة بالبريد الإلكتروني للاستفسار عن لو ميسورييه.