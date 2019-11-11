الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا بعيار ناري في مخيم العروب

قتل شاب فلسطيني برصاص ​الجيش الإسرائيلي​ في مخيم العروب ب​الضفة الغربية​، خلال مواجهات أعقبت اقتحام ​القوات الإسرائيلية​ للمخيم. وأفاد شهود عيان، بأن الشاب القتيل لم يتمكن من الوصول إلى المستشفى، نظرا للحواجز العسكرية الكثيرة الإسرائيلية المنتشرة. وكانت ​مصادر فلسطينية​ أفادت بإصابة شابين فلسطينيين اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي، والعشرات بالاختناق خلال مواجهات اندلعت على مدخلي مخيمي العروب والفوار ب​مدينة الخليل​ جنوب الضفة الغربية.

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