سانا: مقتل كاهن برصاص مسلحين أثناء انتقاله من الحسكة الى دير الزور

أشارت وكالة "سانا" الى أن "الكاهن هوسيب أبراهام بيدويان راعي كنيسة الأرمن الكاثوليك بالقامشلي قتل ووالده برصاص مسلحين مجهولين أثناء سفرهم من محافظة الحسكة الى ​دير الزور​".

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