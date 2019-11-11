أكّد رئيس "حركة النهج" النائب السابق حسن يعقوب، أنّ "من يَسمع حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، يعتقد أنّ كلّ الأمور قد تمّت معالجتها أو أنّه يتكلّم من المريخ. وتسأل "كيف وصلنا لهون؟".
وتوجّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى سلامة سائلًا: "هل تريد أن تكمل معنا بالطريقة نفسها؟ ليتك أفصحت عن مكان الذهب".
كانت هذه تفاصيل خبر حسن يعقوب: من سمع سلامة يعتقد أن كل الأمور قد تمت معالجتها أو أنه يتكلم من المريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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