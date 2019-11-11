حسن يعقوب: من سمع سلامة يعتقد أن كل الأمور قد تمت معالجتها أو أنه يتكلم من المريخ

أكّد رئيس "حركة النهج" النائب السابق ​حسن يعقوب​، أنّ "من يَسمع حاكم "​مصرف لبنان​" ​رياض سلامة​، يعتقد أنّ كلّ الأمور قد تمّت معالجتها أو أنّه يتكلّم من المريخ. وتسأل "كيف وصلنا لهون؟".

وتوجّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى سلامة سائلًا: "هل تريد أن تكمل معنا بالطريقة نفسها؟ ليتك أفصحت عن مكان ​الذهب​".