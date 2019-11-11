ميشال الضاهر دعا الى تفعيل عمل القضاء وكلن مش يعني كلن

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح له عبر وسائل التوصل الاجتماعي الى أن "الشعب واستيقظ ويريد المحاسبة والسياسيين متأكدين ان زمن الأول تحوّل"، مضيفا: "فليفكر كل منا بعقل بارد الى اين يريد اخذ البلاد وكلنا نعرف كيف تبدأ فقط ولا احد يعرف كيف تنتهي".

واضاف: "طبعا السياسيين متأكدين ان الشعب يريد المحاسبة"، داعيا الى "تفعيل عمل ​القضاء​ ليحكم بين "الآدمي" و"الأزعر" كلن مش يعني كلن وتكون المحاسبة من خلال المؤسسات".