ميشال الضاهر دعا الى تفعيل عمل القضاء وكلن مش يعني كلن

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ميشال ضاهر في تصريح له عبر وسائل التوصل الاجتماعي الى أن "الشعب واستيقظ ويريد المحاسبة والسياسيين متأكدين ان زمن الأول تحوّل"، مضيفا: "فليفكر كل منا بعقل بارد الى اين يريد اخذ البلاد وكلنا نعرف كيف تبدأ فقط ولا احد يعرف كيف تنتهي".
واضاف: "طبعا السياسيين متأكدين ان الشعب يريد المحاسبة"، داعيا الى "تفعيل عمل القضاء ليحكم بين "الآدمي" و"الأزعر" كلن مش يعني كلن وتكون المحاسبة من خلال المؤسسات".
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