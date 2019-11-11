حزب سبعة: للمشاركة بالإضراب العام غدا ورفع الصوت عاليا للمطالبة بأهداف الثورة

أعرب "حزب سبعة" عن استنكاره "تجاهل السلطات لمطالب الثورة الشعبية وافتعالها أزمات تُلهي عن مواجهة التغيير السياسي المطلوب"، معلنًا رفضه "إقامة جلسة برلمانية لتشريع شؤون لا علاقة لها بثورة الشعب، في وقت يلح فيه الناس على ضرورة تشكيل حكومة خبراء، وإجراء انتخابات مبكرة بعد أَن فقدت ثقتها بالسلطة السياسيّة التنفيذيّة والتشريعيّة".
ولفت في بيان إلى "الرأي الصادر عن "نادي قضاة لبنان"، ومفاده بأنّ اجتماع مجلس النواب خارج العقد العادي غير دستوري في غياب حكومة قائمة". وأوضح أنّ "عليه، قرّر الحزب ضرورة المشاركة في الإضراب العام وإغلاق الطرق غدًا الثلثاء 12 تشرين الثاني 2019 بهدف تعطيل الجلسة البرلمانية، ورفع الصوت مجدّدًا وعاليًا للمطالبة بأهداف الثورة، وهي الشروع الفوري بالاستشارات النيابية الملزمة وتشكيل حكومة مستقلّة ونزيهة تجري انتخابات مبكرة وتوقف التدهور المالي".
وشدّد الحزب على أنّ "أيّ خروج عن هذا المسار هو محاولة يائسة للهروب إلى الأمام، وسيكون "حزب سبعة" بالمرصاد والمواجهة مع كلّ أطياف شعب لبنان الحر والثائر".
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