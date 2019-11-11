قوى الامن: توقيف مروج مخدرات ينشط في محلة الاوزاعي

اعلنت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة في بيان، انه "في إطار الحد من انتشار ظاهرة ترويج المخدرات وكشف هويات التجار والمروجين والعمل على توقيفهم، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، حول قيام المدعو: م. ح. (مواليد ١٩٨١، لبناني) بترويج المخدرات في محلة الاوزاعي على متن دراجة آلية.
ولفت الى انه بعد التنسيق مع مكتب مكافحة الارهاب، جرى توقيفه وضبط بحوزته: /127/ حبة كبتاغون، /750/ غ من مادة حشيشة الكيف معدة للترويج ومسدس حربي. وبالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدرات لصالح (ح. م.، مواليد ١٩٩٥، لبناني) الملقب "حيدر". وقد اجري المقتضى القانوني بحقه بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.
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