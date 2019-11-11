قوى الامن: توقيف مروج مخدرات ينشط في محلة الاوزاعي

اعلنت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة في بيان، انه "في إطار الحد من انتشار ظاهرة ترويج المخدرات وكشف هويات التجار والمروجين والعمل على توقيفهم، توافرت معلومات ل​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، حول قيام المدعو: م. ح. (مواليد ١٩٨١، لبناني) بترويج المخدرات في محلة الاوزاعي على متن دراجة آلية.

ولفت الى انه بعد التنسيق مع مكتب ​مكافحة الارهاب​، جرى توقيفه وضبط بحوزته: /127/ حبة ​كبتاغون​، /750/ غ من مادة ​حشيشة الكيف​ معدة للترويج ومسدس حربي. وبالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدرات لصالح (ح. م.، مواليد ١٩٩٥، لبناني) الملقب "حيدر". وقد اجري المقتضى القانوني بحقه بناء على إشارة ​القضاء​ المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.