الجميل: أولويات المرحلة واضحة وتبدأ باستشارات لتكليف رئيس وزراء يشكل حكومة حيادية

لفت رئيس "​حزب الكتائب اللبنانية​" النائب ​سامي الجميل​ إلى أنّ "أولويّات المرحلة واضحة وتبدأ باستشارات نيابية لتكليف رئيس حكومة حيادي، يُشكّل حكومة حيادية كفوءة، تَضع البلاد على السكة الصحيحة". وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "كلّ ما يُطرح غير ذلك هو محاولة للهروب إلى الأمام".

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